Военные смогут приобрести железнодорожные билеты из специального резерва онлайн через Армия+

Через приложение Армия+ пользователи смогут получить доступ на приобретение до 4 билетов за один раз из спецрезерва.

Иллюстративное изображение: Zuma

Железнодорожные билеты из специального резерва для военных можно купить онлайн с телефона. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Это стало возможным благодаря присоединению УЗ к сервису поддержки военных «Плюсы» от «Армия+».

«Отныне через приложение "Армия+" пользователи смогут получить доступ на приобретение до 4 билетов за один раз из спецрезерва на поезда, следующие из/к городам, приближенным к зоне ведения боевых действий», - объясняют в Укрзализныце.

Билеты из спецброни доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются, а приобретенный билет обязательно нужно отправить на собственную электронную почту или совершить его скрин после приобретения, ведь учитывая защиту данных он не будет сохраняться.

При поиске в приложении для удобства пассажиров будут отображаться все свободные места на подходящие пользователю рейсы.

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