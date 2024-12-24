Військові зможуть придбати залізничні квитки зі спеціального резерву онлайн через Армія+

Через застосунок Армія+ користувачі зможуть отримати доступ на придбання до 4 квитків за один раз зі спецрезерву.

Ілюстративне зображення: Zuma

Залізничні квитки зі спеціального резерву для військових можна придбати онлайн з телефону. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Це стало можливо завдяки приєднанню УЗ до сервісу підтримки військових «Плюси» від «Армія+».

«Відтепер через застосунок "Армія+" користувачі зможуть отримати доступ на придбання до 4 квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій», - пояснюють в Укрзалізниці.

Квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються, а придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту або зробити його скрин після придбання, адже з огляду на захист даних він не буде зберігатись.

Під час пошуку в застосунку для зручності пасажирів також відображатимуться всі вільні місця на підходящі користувачу рейси.

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