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У Нижній лаврі під контроль заповідника повернули 11 споруд – Остапенко

09:52, 13 серпня 2023
Заповідник передав монастирю 79 об'єктів, але значна частина з них - це замощення, печери, підземні споруди, фортечні мури, підпірні стінки, архітектурні форми. Лише
У Нижній лаврі під контроль заповідника повернули 11 споруд – Остапенко
Джерело фото: Уніан
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Заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув собі 11 споруд на території Нижньої лаври. У користування держави залишилося повернути ще близько 30 приміщень.

Про це в.о. гендиректора Максим Остапенко повідомив у коментарі «Укрінформу».

«Заповідник передав монастирю 79 об'єктів. Але значна частина з них - це замощення, печери, підземні споруди, фортечні мури, підпірні стінки, архітектурні форми. Лише 40-42 об'єкти - це повноцінні споруди: житлові, технічні, релігійні. З цих 40 об'єктів ми 11 повернули в користування заповідника та повністю їх контролюємо. Близько 30 об'єктів ще залишилося», - розповів він.

Остапенко підкреслив, що під контроль беруться приміщення, у яких розміщувалися виробництво, торгівля, ресторани чи кафе, - що не було передбачені договором, укладеним між УПЦ МП та заповідником. І зараз ці приміщення «використовуються невідомими особами і точно не відповідають цілям заповідника і монастиря».

«Об'єкти, де проживають монахи або здійснюється служба, комісія, звісно, не чіпатиме. Допоки рішення суду не набуде чинності, у нас немає на це правових підстав», - додав виконувач обов'язків гендиректора.

Він зауважив, що, користуючись наявністю судової процедури, представники УПЦ продовжують перебувати у Лаврі. Але після остаточних рішень суду монахи повинні або довести, що не мають зв'язків з державою-агресором, виробити новий формат відносин з державою і звернутися, аби на підставі нового прозорого договору пролонгувати використання приміщень Лаври - або звільнити ці приміщення.

Як ми писали раніше, суд визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ (МП) та заповідником «Києво-Печерська лавра».

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