Як закладам соцзахисту та ОСББ користатись програмою обміну ламп

Для обміну ламп необхідно буде попередньо відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал Дія.

Зображення: freepik.com

Як ми писали раніше, Уряд розширив коло споживачів, які можуть скористатись програмою обміну ламп розжарювання на енергоощадні. Відтепер обміняти старі лампи зможуть заклади культури, спорту, соціального захисту населення, а також ОСББ.

Зокрема, пояснили у Мінекономіки, здійснити обмін ламп за програмою можуть:

заклади культури (комунальної та державної форми власності);

заклади соціального захисту населення і спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (комунальної та державної форми власності);

заклади фізичної культури і спорту (комунальної форми власності);

суб’єкти надання послуг з управління багатоквартирним будинком або об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку.

Зазначені юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів приміщень закладів соцзахисту населення, читальних залів, книгосховищ та архівосховищ бібліотек і архівів, закладів культури, житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування закладів соцзахисту населення, фізичної культури і спорту, управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

Для обміну ламп необхідно буде попередньо відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал Дія. Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок і почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані, щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

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