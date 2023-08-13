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Як закладам соцзахисту та ОСББ користатись програмою обміну ламп

09:10, 13 серпня 2023
Для обміну ламп необхідно буде попередньо відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал Дія.
Як закладам соцзахисту та ОСББ користатись програмою обміну ламп
Зображення: freepik.com
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Як ми писали раніше, Уряд розширив коло споживачів, які можуть скористатись програмою обміну ламп розжарювання на енергоощадні. Відтепер обміняти старі лампи зможуть заклади культури, спорту, соціального захисту населення, а також ОСББ.

Зокрема, пояснили у Мінекономіки, здійснити обмін ламп за програмою можуть:

  • заклади культури (комунальної та державної форми власності);
  • заклади соціального захисту населення і спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (комунальної та державної форми власності); 
  • заклади фізичної культури і спорту (комунальної форми власності); 
  • суб’єкти надання послуг з управління багатоквартирним будинком або об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку.

Зазначені юридичні особи можуть обміняти:

  • по 3 лампи на 10 кв. метрів приміщень закладів соцзахисту населення, читальних залів, книгосховищ та архівосховищ бібліотек і архівів, закладів культури, житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;
  • по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування закладів соцзахисту населення, фізичної культури і спорту, управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

Для обміну ламп необхідно буде попередньо відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал Дія. Для цього потрібно:

  • авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;
  • перевірити інформацію щодо підприємства;
  • перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок і почати заповнення запиту на потребу;
  • вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;
  • поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;
  • вказати місцезнаходження організації;
  • перевірити та підтвердити дані, щодо сформованого запиту;
  • підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп. 

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