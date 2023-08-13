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  1. В Украине

Как заведениям соцзащиты и ОСМД пользоваться программой обмена ламп

09:10, 13 августа 2023
Для обмена ламп необходимо будет предварительно отправить запрос на получение LED ламп через портал Дія.
Как заведениям соцзащиты и ОСМД пользоваться программой обмена ламп
Изображение: freepik.com

Как мы писали ранее, Правительство расширило круг потребителей, которые могут воспользоваться программой обмена ламп накаливания на энергосберегающие. Теперь обменять старые лампы смогут заведения культуры, спорта, социальной защиты населения, а также ОСМД.

В частности, объяснили в Минэкономики, осуществить обмен ламп по программе могут:

  • заведения культуры (коммунальной и государственной формы собственности);
  • заведения социальной защиты населения и специализированные службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола (коммунальной и государственной формы собственности);
  • заведения физической культуры и спорта (коммунальной формы собственности);
  • субъекты оказания услуг по управлению многоквартирным домом или объединениями совладельцев многоквартирного дома.

Указанные юридические лица могут обменять:

  • по 3 лампы на 10 кв. метров помещений заведений соцзащиты населения, читальных залов, книгохранилищ и архивохранилищ библиотек и архивов, заведений культуры, жилищного фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД;
  • по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего использования учреждений соцзащиты населения, физической культуры и спорта, управляющего многоквартирного дома, ОСМД;

Для обмена ламп необходимо будет предварительно отправить запрос на получение LED ламп через портал Дія. Для этого нужно:

  • авторизироваться на портале Дія с помощью КЭП юридического лица;
  • проверить информацию о предприятии;
  • Перейти в раздел — Услуги и выберите Обмен лампочек и начать заполнение запроса на потребность;
  • указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
  • поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
  • указать местонахождение организации;
  • проверить и подтвердить данные относительно сформированного запроса;
  • подписать запрос на потребность КЭПом юридического лица.

После подачи заявки в течение недели представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции для получения энергосберегающих ламп.

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