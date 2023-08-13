Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

Правительство согласовало передачу зданий, в которых размещен Восьмой апелляционный административный суд, в государственную собственность.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Глава Англиканской церкви поддержал интеграцию законов шариата в британскую правовую систему

Желание архиепископа Кентерберийского внести некоторые аспекты законов шариата в правовую систему Великобритании вызывает большие споры.

«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

  1. В Украине

НАПК подготовило новые правила пересечения границы

08:51, 13 августа 2023
Базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой.
НАПК подготовило новые правила пересечения границы
Источник фото: pexels.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам состоявшегося 11 августа заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) подготовило и подало на рассмотрение Правительства проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мер по устранению коррупционных рисков при выезде граждан Украины за пределы Украины в условиях правового режима военного положения».

План мер по устранению причин, которые приводит к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК), подготовлен НАПК, в частности, предусматривает:

  • Урегулирование ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы Украины в условиях правового режима военного положения;
  • Исчерпывающий перечень оснований, по которым в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет предоставляется право на выезд за пределы Украины и документы, подтверждающих наличие таких оснований;
  • нормирование процедуры выезда за пределы Украины водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте;
  • Нормирование вопросов функционирования и ведения Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности;
  • Предоставление уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы права доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов;
  • Контроль соблюдения органами государственной власти, предприятиями и организациями требований законодательства при подтверждении оснований выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины, а также соблюдение ими целей, сроков и условий выезда;
  • Контроль за принятием решений о выезде за пределы Украины водителей, перевозящих медикаменты и гуманитарную помощь для нужд сил обороны и населения.

«В настоящее время открыты уже тысячи уголовных производств по незаконному пересечению границы мужчинами во время войны, в частности, на основании выданных ТЦК документов. Без изменения фундаментальных правил мы никогда не создадим условия, чтобы все центры комплектования стали добродетельными. Чтобы у ГБР и других правоохранительных органов было меньше работы по этому направлению, нужно прежде всего устранить причины, которые приводят ко всем этим нарушениям – упорядочить правила пересечения границы, выдачу документов для пересечения границы и т.д. Распоряжение Правительства, подготовленное НАПК, предусматривает, в частности, синхронизацию баз данных пограничной службы и ТЦК. Это обеспечит абсолютную прозрачность работы как ТЦК, так и пунктов пересечения границы. Ведь если мы будем только менять военкомов, которые фактически будут интегрироваться в систему с существующими в ней коррупционными рисками, то на выходе будем получать сотни и тысячи новых уголовных производств. Надо менять основу этой системы», – отметил глава НАПК Александр Новиков, комментируя план устранения коррупционных рисков при пересечении границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео