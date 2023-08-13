НАПК подготовило новые правила пересечения границы

Базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам состоявшегося 11 августа заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) подготовило и подало на рассмотрение Правительства проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мер по устранению коррупционных рисков при выезде граждан Украины за пределы Украины в условиях правового режима военного положения».

План мер по устранению причин, которые приводит к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК), подготовлен НАПК, в частности, предусматривает:

Урегулирование ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы Украины в условиях правового режима военного положения;

Исчерпывающий перечень оснований, по которым в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет предоставляется право на выезд за пределы Украины и документы, подтверждающих наличие таких оснований;

нормирование процедуры выезда за пределы Украины водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте;

Нормирование вопросов функционирования и ведения Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности;

Предоставление уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы права доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов;

Контроль соблюдения органами государственной власти, предприятиями и организациями требований законодательства при подтверждении оснований выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины, а также соблюдение ими целей, сроков и условий выезда;

Контроль за принятием решений о выезде за пределы Украины водителей, перевозящих медикаменты и гуманитарную помощь для нужд сил обороны и населения.

«В настоящее время открыты уже тысячи уголовных производств по незаконному пересечению границы мужчинами во время войны, в частности, на основании выданных ТЦК документов. Без изменения фундаментальных правил мы никогда не создадим условия, чтобы все центры комплектования стали добродетельными. Чтобы у ГБР и других правоохранительных органов было меньше работы по этому направлению, нужно прежде всего устранить причины, которые приводят ко всем этим нарушениям – упорядочить правила пересечения границы, выдачу документов для пересечения границы и т.д. Распоряжение Правительства, подготовленное НАПК, предусматривает, в частности, синхронизацию баз данных пограничной службы и ТЦК. Это обеспечит абсолютную прозрачность работы как ТЦК, так и пунктов пересечения границы. Ведь если мы будем только менять военкомов, которые фактически будут интегрироваться в систему с существующими в ней коррупционными рисками, то на выходе будем получать сотни и тысячи новых уголовных производств. Надо менять основу этой системы», – отметил глава НАПК Александр Новиков, комментируя план устранения коррупционных рисков при пересечении границы.

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