НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою.

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Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбулося 11 серпня, підготувало і подало на розгляд Уряду проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо усунення корупційних ризиків під час виїзду громадян України за межі України в умовах правового режиму воєнного стану».

План заходів з усунення причин, які призводять до корупції в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), підготовлений НАЗК, зокрема, передбачає:

Врегулювання обмеження права чоловіків віком від 18 до 60 років на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану;

Вичерпний перелік підстав, за яких в умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років надається право на виїзд за межі України та документів, що підтверджують наявність таких підстав;

Унормування процедури виїзду за межі України водіїв, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ з використанням технічних засобів Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті;

Унормування питань функціонування та ведення Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки;

Надання уповноваженим службовим особам Держприкордонслужби права доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Контроль за дотриманням органами державної влади, підприємствами та організаціями вимог законодавства під час підтвердження підстав виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України, а також дотримання ними мети, строків та умов виїзду;

Контроль за прийняттям рішень про виїзд за межі України водіїв, які перевозять медикаменти та гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони та населення.

«Наразі відкриті вже тисячі кримінальних проваджень щодо незаконного перетину кордону чоловіками під час війни, зокрема, на підставі виданих ТЦК документів. Без зміни фундаментальних правил ми ніколи не створимо умови для того, щоб всі центри комплектування стали доброчесними. Щоб у ДБР та інших правоохоронних органів було менше роботи за цим напрямом, потрібно передусім усунути причини, які призводять до всіх цих порушень – а саме впорядкувати правила перетину кордону, видачу документів для перетину кордону тощо. Розпорядження Уряду, підготовлене НАЗК, передбачає, зокрема, синхронізацію баз даних прикордонної служби та ТЦК. Це забезпечить абсолютну прозорість роботи як ТЦК, так і пунктів перетину кордону. Адже якщо ми лише змінюватимемо воєнкомів, які фактично будуть інтегруватися в систему з існуючими в ній корупційними ризиками, то на виході отримуватимемо сотні і тисячі нових кримінальних проваджень. Треба змінювати основу цієї системи», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков, коментуючи план усунення корупційних ризиків при перетині кордону.

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