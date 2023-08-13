Через відмову ледь не зарізав колишню: судили киянина

Через відмову налагодити стосунки чоловік ледь не вбив колишню подругу.

Через відмову налагодити стосунки чоловік ледь не вбив колишню подругу. Фігуранта затримали відразу після скоєного, слідчі повідомили йому про підозру та помістили під варту. За вироком суду наступні 8 років обвинувачений проведе за ґратами, – повідомили в поліції Києва.

У квітні 2021 року на столичній Борщагівці під час сварки чоловік, 1974 року народження, вдарив жінку ножем у шию.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що до жінки прийшов її колишній співмешканець та завів розмову про відновлення стосунків. Почувши відмову, він почав її ображати, а згодом дістав із кишені ніж та вдарив ним екс-подругу у шию. Небайдужі громадяни, які стали свідками злочину, затримали зловмисника та передали правоохоронцям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження – замах на умисне вбивство. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантові повідомили про підозру та за рішенням суду помістили під варту.

Матеріали кримінального провадження разом з доказовою базою було передано до Святошинського районного суду для розгляду справи по суті. Суд виніс вирок – вісім років позбавлення волі.

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