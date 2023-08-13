Через відмову ледь не зарізав колишню: судили киянина

Через відмову налагодити стосунки чоловік ледь не вбив колишню подругу. Фігуранта затримали відразу після скоєного, слідчі повідомили йому про підозру та помістили під варту. За вироком суду наступні 8 років обвинувачений проведе за ґратами, – повідомили в поліції Києва.
У квітні 2021 року на столичній Борщагівці під час сварки чоловік, 1974 року народження, вдарив жінку ножем у шию.
У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що до жінки прийшов її колишній співмешканець та завів розмову про відновлення стосунків. Почувши відмову, він почав її ображати, а згодом дістав із кишені ніж та вдарив ним екс-подругу у шию. Небайдужі громадяни, які стали свідками злочину, затримали зловмисника та передали правоохоронцям.
Слідчі відкрили кримінальне провадження – замах на умисне вбивство. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантові повідомили про підозру та за рішенням суду помістили під варту.
Матеріали кримінального провадження разом з доказовою базою було передано до Святошинського районного суду для розгляду справи по суті. Суд виніс вирок – вісім років позбавлення волі.
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