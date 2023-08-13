Кияни створили електроквадроцикл HIMAKS, який здатен евакуйовувати поранених з полю бою

П’ять електроквадроциклів HIMAKS вже працюють на фронті.

Джерело фото: dev.ua

Київські розробники представили інноваційний електроквадроцикл під назвою HIMAKS, який забезпечує запас ходу до 150 кілометрів та може перевозити до 300 кілограмів вантажу разом з екіпажем, включаючи можливість евакуації поранених з полів бою, – повідомляє джерело dev.ua.

Цей електроквадроцикл оснащений двома взаємозамінними акумуляторами від компанії LG – основним та додатковим. Акумулятори закуповуються від місцевої підрядної компанії і можуть бути зняті за 15 секунд у випадку несправності або потреби.

Розробники повідомляють, що на даний момент вони здатні виготовляти кілька електроквадроциклів на місяць. Проте в майбутньому вони планують збільшити обсяг виробництва до 100 транспортних засобів щомісяця. Вартість квадроцикла стартує від 400 000 гривень.

Зараз компанія активно розглядає можливість залучення спеціалістів з електротехніки та зварювання до своєї команди для подальшого розвитку проекту.

Джерело фото: dev.ua

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