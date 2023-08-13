Що варто знати перед походом в гори: поради від рятувальників

Рятувальники дали кілька порад, аби відпочинок в горах був безпечним.

Джерело фото: Коруна

Для того щоб належним чином підготуватися до походу в гори, українцям рекомендують дотримуватись порад від Державної служби з надзвичайних ситуацій, – повідомляє ДСНС.

Згідно зі створеними рятувальниками вказівками, важливо вирушати в похід у групі, а не самотужки. Додатково, рекомендується ознайомитись з картою маршруту та повідомити своїм близьким чи друзям про деталі подорожі, щоб вони знали час повернення.

Перед вирушенням у гори важливо зареєструвати свій маршрут у рятувальників. Це можна зробити декількома способами, зокрема:

особисто звернутися до відділення гірських рятувальників;

заповнити спеціальну Google-форму на веб-сайтах ДСНС обласних управлінь у Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській або Чернівецькій областях;

скористатися програмою «Спасіння у горах», яка не лише дозволяє зареєструвати маршрут, а й здійснює голосові дзвінки та надсилає сигнали SOS у невідкладних ситуаціях.

Крім того, експерти рекомендують перед виходом на маршрут ознайомитися з прогнозом погоди, оскільки у горах клімат дуже змінюється.

Серед необхідних речей для походу в гори важливо мати:

зручний і теплий одяг зі світловідбивачами;

комфортне взуття;

достатньо запасу їжі та води, а також спеціальне спорядження для маршруту;

портативний зарядний пристрій (Power Bank).

Відповідна підготовка та дотримання рекомендацій сприятимуть безпечному та комфортному проведенню часу у горах.

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