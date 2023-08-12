Чернівецькі програмісти створили розширення для Chrome, що блокуватиме контент рф

«No russia content» буде доступний вже через місяць.

Джерело фото: susidy.city

Чернівецькі програмісти представили нове розширення для браузера Chrome під назвою «No Russia Content», яке призначене для фільтрації інформації з рф з метою зниження її монетизації. Так, користувачі зможуть уникати контенту з країни-агресора, – повідомляє ТОнеТО.

За словами розробників, дане розширення надасть можливість не лише блокувати російську інформацію, але й припинити випадкові переходи на рекламні матеріали з цієї країни, що, за їхніми словами, може допомогти у запобіганні ненарокомої фінансової підтримки терористам через перегляд контенту на платформах, таких як YouTube.

Творці продукту активно працюють над вдосконаленням його функцій, плануючи блокування не лише загального контенту, але й окремих фрагментів з темами, пов'язаними з росією.

Завантажити «No russia content» можна буде вже через місяць.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.