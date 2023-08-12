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Чернівецькі програмісти створили розширення для Chrome, що блокуватиме контент рф

23:57, 12 серпня 2023
«No russia content» буде доступний вже через місяць.
Чернівецькі програмісти створили розширення для Chrome, що блокуватиме контент рф
Джерело фото: susidy.city

Чернівецькі програмісти представили нове розширення для браузера Chrome під назвою «No Russia Content», яке призначене для фільтрації інформації з рф з метою зниження її монетизації. Так, користувачі зможуть уникати контенту з країни-агресора, – повідомляє ТОнеТО.

За словами розробників, дане розширення надасть можливість не лише блокувати російську інформацію, але й припинити випадкові переходи на рекламні матеріали з цієї країни, що, за їхніми словами, може допомогти у запобіганні ненарокомої фінансової підтримки терористам через перегляд контенту на платформах, таких як YouTube.

Творці продукту активно працюють над вдосконаленням його функцій, плануючи блокування не лише загального контенту, але й окремих фрагментів з темами, пов'язаними з росією.

Завантажити «No russia content» можна буде вже через місяць.

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