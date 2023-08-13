Вчителі та науковці мають повернути 6 500 гривень від «єПідтримки», в разі відмови їм загрожує суд

МОН повідомляє про помилково проведену верифікацію державних виплат, яку потрібно повернути.

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Співробітники державного сектору, які неправомірно отримали фінансову допомогу у розмірі 6500 гривень за програмою «єПідтримка», можуть потрапити під суд, якщо вони відмовляться добровільно повернути ці кошти до державного бюджету. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на лист МОН.

Вчені та педагоги, які отримали допомогу в рамках державної ініціативи «єПідтримка», мають негайно повернути суму в розмірі 6500 гривень, яку вони отримали незаконно. У випадку невиконання цієї вимоги, Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством економіки можуть звернутися до суду.

Офіційний лист МОН повідомляє про проведену верифікацію державних виплат, яку провело Міністерство фінансів. У результаті перевірки було встановлено, що співробітникам певних державних установ недоречно було нараховано суму допомоги в розмірі 6500 гривень.

«Мінекономіки надано оновлений перелік працівників підпорядкованих МОН закладів, установ відповідно до результатів першочергової верифікації державних виплат, проведеної Мінфіном, працівникам яких необхідно терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу в розмірі 6 500 гривень (перелік додається)», – йдеться в листі МОН.

МОН наголошує на необхідності термінового повернення коштів до резервного фонду державного бюджету, що дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб’єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану..

«У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки буде змушене звернутися до суду», – вказано в листі Міносвіти.

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