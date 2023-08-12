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Українські рятувальники відправилися у постраждалу від повені Словенію

21:41, 12 серпня 2023
Фахівці ДСНС розпочали відновлювальну роботу у районі селища Речиця, що постраждало від повені річки Дрета.
Українські рятувальники відправилися у постраждалу від повені Словенію
Джерело фото: ДСНС

Зведений загін українських рятувальників розпочав відновлювальні роботи у постраждалій від повені Республіці Словенія, – повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що зведений загін із 51 українського рятувальника і 19 одиниць техніки виконує роботи виконують у районі селища Речиця.

Рятувальники ДСНС розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.

Крім того, було проведено робочу нараду з представником органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади.

Так, для українських рятувальників відведені роботи на 2 локаціях в руслі річки Дрета. Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії.

Роботи із застосуванням важкої інженерної техніки, зокрема 5 гусеневих екскаваторів, заплановано провести протягом декількох днів. Після – будуть визначені нові локації.

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