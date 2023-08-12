Знесення 200-річного будинку у Києві: Кличко ініціював розірвання договору оренди і звернення до правоохоронців

Після знесення понад 200-річного будинку на Подолі столиці, Віталій Кличко перейшов до рішучих дій.

Джерело фото: КМДА

Київська міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень на знесення понад 200-річного будинку на Подолі. Тому КМДА ініціює розірвання договору оренди з власником. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Щодо кричущого випадку знесення понад 200-річного будинку на Подолі. На що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень. По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на вул. Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста», – сказав мер міста.

Крім того, Міська рада готує звернення до правоохоронних органів.

«Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), – без висновків містобудівної ради», – розповів Кличко.

Він також зазначив, що Верховна Рада мусить ухвалити в законопроект, який дозволить місцевій владі повертати у власність громади памʼятки архітектури.

«І наступне й більш глобально: Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, що у Києві знесли 200-річну садибу на Подолі, щоб збудувати «клубний дім».

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