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  1. В Украине

Снос 200-летнего дома в Киеве: Кличко инициировал расторжение договора аренды и обращение к правоохранителям

19:22, 12 августа 2023
После сноса более 200-летнего дома на Подоле столицы, Виталий Кличко перешел к решительным действиям.
Снос 200-летнего дома в Киеве: Кличко инициировал расторжение договора аренды и обращение к правоохранителям
Источник фото: КГГА
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Киевская городская власть не давала никаких разрешений или согласований на снос более 200-летнего дома на Подоле. Поэтому КГГА инициирует расторжение договора аренды с владельцем. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Относительно вопиющего случая сноса более 200-летнего дома на Подоле. На что городская власть не давала никаких разрешений или согласований. Во-первых: я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (от 2009 года) на ул. Ярославской 13-Б. Поскольку частный владелец, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может осквернять историческое наследие нашего города», – сказал мэр города.

Кроме того, Городской совет готовит обращение в правоохранительные органы.

«Инициирую принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), - без выводов градостроительного совета», – рассказал Кличко.

Он также отметил, что Верховная Рада должна принять законопроект, который позволит местным властям возвращать в собственность общины памятники архитектуры.

«И следующее и более глобально: Киев требует от Верховной Рады наконец принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы должным образом не содержат, что приводит к их разрушению. А потом на месте памятников появляются торговые центры и многоэтажки», – отметил городской голова.

Напомним, что в Киеве снесли 200-летнюю усадьбу на Подоле, чтобы построить «клубный дом».

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