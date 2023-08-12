Андрей Ермак обсудил с советником Байдена оборонные потребности Украины

Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США Джейком Салливаном.

Источник фото: Офис Президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Во время дискуссии были рассмотрены первоочередные оборонные потребности. Об этом сообщает Офис Президента.

В рамках диалога Андрей Ермак проинформировал собеседника о ситуации на фронте, в частности на самых напряженных направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины.

Также была обсуждена подготовка к саммиту G19, который состоится в Индии в сентябре этого года.

Ермак и Салливан также обратили внимание на текущие усилия по введению жестких санкций против РФ.

Руководитель ОП поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Джозефа Байдена, Конгресс и американский народ за поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность.

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