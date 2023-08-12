Первая церковь под Киевом перешла в ПЦУ

В Буче прошло голосование за возвращение местной церкви в ПЦУ.

Жители Бучи, что в Киевской области, проголосовали за переход Церкви Почаевской иконы Божьей Матери из Московского патриархата в Православную церковь Украины, – сообщает Бучанский городской совет.

«Сегодня, 12 августа, на Киевской площади состоялось религиозное собрание города, на котором большинством голосов бучанцев было принято решение о переходе Церкви Почаевской иконы Божьей Матери УПЦ (МП) в Православную церковь Украины», – говорится в сообщении.

Из 348 присутствующих, «за» проголосовало 337 человек. Против были 11 жителей.

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