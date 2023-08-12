Перша церква під Києвом перейшла до ПЦУ

У Бучі пройшло голосування за повернення місцевої церкви до ПЦУ.

Джерело фото: Бучанська міська рада

Жителі Бучі, що на Київщині, проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України, – повідомляє Бучанська міська рада.

«Сьогодні, 12 серпня, на Київській площі відбулися релігійні збори міста, на яких більшістю голосів бучанців було прийняте рішення щодо переходу Церкви Почаївської ікони Божої Матері УПЦ (МП) до Православної церкви України», – йдеться в повідомленні.

Із 348 присутніх, «за» проголосувало 337 людей. Проти були 11 мешканців.

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