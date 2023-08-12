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  1. В Україні

Валерій Залужний провів зустріч з начальником Штабу оборони Британії щодо потреб ЗСУ

18:00, 12 серпня 2023
Українська сторона провела зустріч з британськими партнерами у Києві.
Валерій Залужний провів зустріч з начальником Штабу оборони Британії щодо потреб ЗСУ
Джерело фото: Telegram / Валерій Залужний
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В Київ прибув начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в своєму Telegram.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, вони провели роботу на одному із пунктів управління.

Крім того, адмірала Радакіна детально ознайомили з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.

Також у ході зустрічі були обговорені нагальні потреби українських військових.

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