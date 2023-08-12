Валерій Залужний провів зустріч з начальником Штабу оборони Британії щодо потреб ЗСУ

Українська сторона провела зустріч з британськими партнерами у Києві.

Джерело фото: Telegram / Валерій Залужний

В Київ прибув начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в своєму Telegram.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, вони провели роботу на одному із пунктів управління.

Крім того, адмірала Радакіна детально ознайомили з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.

Також у ході зустрічі були обговорені нагальні потреби українських військових.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.