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  1. У світі

Xiaomi блокує встановлення «шкідливого» Telegram у Китаї

20:02, 12 серпня 2023
Xiaomi додала нову функцію безпеки – блокування шкідливих програм.
Xiaomi блокує встановлення «шкідливого» Telegram у Китаї
Джерело фото: depositphotos

Гігант з виробництва смартфонів Xiaomi блокує встановлення Telegram на пристроях, що використовують його систему та інтерфейс прошивки MIUI у Китаї, – повідомляє Bleeping Computer.

З випуском MIUI 13 у 2022 році компанія Xiaomi додала нову функцію безпеки, щоб позначати та блокувати запуск шкідливих програм на пристроях. До таких програм потрапив і Telegram.

Однак у минулому ця функція зазнавала критики та підозр, користувачі припускали, що це може бути завуальованою спробою Xiaomi у партнерстві з Комуністичною партією Китаю відстежувати діяльність користувачів та цензурувати додатки.

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