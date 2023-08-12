Xiaomi блокує встановлення «шкідливого» Telegram у Китаї

Xiaomi додала нову функцію безпеки – блокування шкідливих програм.

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Гігант з виробництва смартфонів Xiaomi блокує встановлення Telegram на пристроях, що використовують його систему та інтерфейс прошивки MIUI у Китаї, – повідомляє Bleeping Computer.

З випуском MIUI 13 у 2022 році компанія Xiaomi додала нову функцію безпеки, щоб позначати та блокувати запуск шкідливих програм на пристроях. До таких програм потрапив і Telegram.

Однак у минулому ця функція зазнавала критики та підозр, користувачі припускали, що це може бути завуальованою спробою Xiaomi у партнерстві з Комуністичною партією Китаю відстежувати діяльність користувачів та цензурувати додатки.

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