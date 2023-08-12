Житомир лишився без води – працюють рятувальники

У Житомирі через аварію на мережі водовідведення рятувальники займаються підвозом технічної води для лікарень і жителів міста.

Джерело фото: ДСНС

Водопостачання Житомира тимчасово припинено через аварію на мережі водовідведення, – повідомили в ДСНС.

«12 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення від КП «Житомирводоканал», що через аварію на мережі водовідведення, припинено водопостачання міста Житомир», – йдеться у повідомленні.

Медичні заклади міста отримали допомогу від рятувальників, які організували та забезпечили підвіз води. Зокрема, водопостачання було забезпечено в систему гемодіалізу «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» та відділення гемодіалізу КНП «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання». Також вода надається мешканцям одного з мікрорайонів міста.

Допомога рятувальників у забезпеченні технічною водою медичних установ та населення триватиме до повного відновлення звичайного водопостачання в місті.

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