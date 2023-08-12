Житомир остался без воды – работают спасатели

В Житомире из-за аварии на сети водоотведения спасатели занимаются подвозом технической воды для больниц и жителей города.

Источник фото: ГСЧС

Водоснабжение Житомира временно прекращено из-за аварии на сети водоотведения, – сообщили в ГСЧС.

«12 августа в Службу спасения поступило сообщение от КП «Житомирводоканал», что из-за аварии на сети водоотведения, прекращено водоснабжение города Житомир», – говорится в сообщении.

Медицинские учреждения города получили помощь от спасателей, которые организовали и обеспечили подвоз воды. В частности, водоснабжение было обеспечено в систему гемодиализа «Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского» и отделение гемодиализа КНП «Житомирское областное стоматологическое медицинское объединение». Также вода предоставляется жителям одного из микрорайонов города.

Помощь спасателей в обеспечении технической водой медицинских учреждений и населения продлится до полного восстановления обычного водоснабжения в городе.

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