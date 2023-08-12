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Германия изменила правила ввоза домашних животных для украинцев

21:22, 12 августа 2023
Теперь для въезда в Германию с животными необходимо соответствовать некоторым требованиям.
Германия изменила правила ввоза домашних животных для украинцев
Источник фото: shutterstock

В Германии вернули стандартные правила ввоза домашних животных из Украины. Теперь для граждан Украины, которые планируют пересечь границу вместе со своими питомцами, установлены единые стандарты въезда. Прежде всего, это касается собак, кошек и хорьков, которые должны соответствовать обязательным требованиям: микрочипирование, наличие паспорта, документов о вакцинации от бешенства и подтверждения антител, – сообщает visitukraine.today.

Новые условия ввоза домашних животных в Германию соответствуют общим стандартам Европейского Союза, которые установлены Регламентом (ЕС) № 576/2013. Среди главных требований есть такие:

  • идентификация животного с помощью татуировки или микрочипа (транспондера);
  • обязательная вакцинация от бешенства. Важно, что вакцинация должна быть проведена до микрочипирования животного, поскольку вакцинация нечипированного животного не признается в ЕС;
  • проведение текущего серологического исследования для определения уровня антител к бешенству. Исследование должно быть проведено после вакцинации и не ранее чем через месяц после нее, но не позднее чем за три месяца до момента въезда;
  • животное должно сопровождаться сертификатом здоровья в соответствии с установленным законодательством ЕС образца или действительным паспортом, выданным в одной из стран ЕС.

Отмечается, что эти стандарты направлены на обеспечение безопасности въезда домашних животных в Германию и соответствуют европейским требованиям по их здоровью и идентификации.

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