Xiaomi блокирует установку «вредного» Telegram в Китае

Xiaomi добавила новую функцию безопасности – блокировку вредоносных программ.

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Гигант по производству смартфонов Xiaomi блокирует установку Telegram на устройствах, использующих его систему и интерфейс прошивки MIUI в Китае, – сообщает Bleeping Computer.

С выпуском MIUI 13 в 2022 году компания Xiaomi добавила новую функцию безопасности, чтобы обозначать и блокировать запуск вредоносных программ на устройствах. К таким программам попал и Telegram.

Однако в прошлом эта функция подвергалась критике и подозрениям, пользователи предполагали, что это может быть завуалированной попыткой Xiaomi в партнерстве с Коммунистической партией Китая отслеживать деятельность пользователей и цензурировать приложения.

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