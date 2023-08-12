Валерий Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании относительно потребностей ВСУ

Украинская сторона провела встречу с британскими партнерами в Киеве.

Источник фото: Telegram / Валерий Залужный

В Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, – сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram.

По словам Главнокомандующего ВСУ, они провели работу на одном из пунктов управления.

Кроме того, адмирала Радакина детально ознакомили с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями украинских военных.

Также в ходе встречи были обсуждены насущные потребности украинских военных.

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