Андрій Єрмак обговорив з радником Байдена оборонні потреби України

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США Джейком Салліваном.

Джерело фото: Офіс Президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Під час дискусії були розглянуті першочергові оборонні потреби. Про це повідомляє Офіс Президента.

В рамках діалогу Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, зокрема на найнапруженіших напрямках. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Також було обговорено підготовку до саміту G19, який відбудеться в Індії у вересні цього року.

Єрмак та Салліван також звернули увагу на поточні зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти рф.

Керівник ОП подякував Сполученим Штатам, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет та територіальну цілісність.

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