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Украинские спасатели отправились в пострадавшую от наводнения Словению

21:41, 12 августа 2023
Специалисты ГСЧС начали восстановительную работу в районе поселка Речица, пострадавшего от наводнения реки Дрета.
Украинские спасатели отправились в пострадавшую от наводнения Словению
Источник фото: ГСЧС

Сводный отряд украинских спасателей начал восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Республике Словения, – сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сводный отряд из 51 украинского спасателя и 19 единиц техники выполняет работы выполняют в районе поселка Речица.

Спасатели ГСЧС развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения.

Кроме того, было проведено рабочее совещание с представителем органа управления Европейского механизма гражданской защиты, координирующего работу спасательных служб из всех стран, которые здесь работают и с местными органами власти.

Так, для украинских спасателей отведены работы на 2 локациях в русле реки Дрета. Главные задачи – это обустройство дамбы для берегоукрепления, расширение и изменение русла реки, водоотвод, очистка русла от деревьев и мусора, который принесла большая вода. Работа сверхсложная, ведь спасателям приходится постоянно работать в стремительном течении.

Работы с применением тяжелой инженерной техники, в частности 5 гусеничных экскаваторов, запланировано провести в течение нескольких дней. После – будут определены новые локации.

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