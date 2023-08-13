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  1. В Украине

Учителя и ученые должны вернуть 6 500 гривен от «еПоддержки», в случае отказа им грозит суд

07:23, 13 августа 2023
МОН сообщает об ошибочно проведенной верификации государственных выплат, которую нужно вернуть.
Учителя и ученые должны вернуть 6 500 гривен от «еПоддержки», в случае отказа им грозит суд
Источник фото: finclub

Сотрудники государственного сектора, которые неправомерно получили финансовую помощь в размере 6500 гривен по программе «еПоддержка», могут попасть под суд, если они откажутся добровольно вернуть эти средства в государственный бюджет. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на письмо МОН.

Ученые и педагоги, которые получили помощь в рамках государственной инициативы "еПоддержка", должны немедленно вернуть сумму в размере 6500 гривен, которую они получили незаконно. В случае невыполнения этого требования, Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством экономики могут обратиться в суд.

Официальное письмо МОН сообщает о проведенной верификации государственных выплат, которую провело Министерство финансов. В результате проверки было установлено, что сотрудникам определенных государственных учреждений неуместно была начислена сумма помощи в размере 6500 гривен.

«Минэкономики предоставлен обновленный перечень работников подчиненных МОН заведений, учреждений в соответствии с результатами первоочередной верификации государственных выплат, проведенной Минфином, работникам которых необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен (перечень прилагается)», – говорится в письме МОН.

МОН подчеркивает необходимость срочного возврата средств в резервный фонд государственного бюджета, что позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора национальной безопасности и обороны в условиях военного положения.

«В случае невозврата безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд», – указано в письме Минобразования.

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