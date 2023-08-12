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Черновицкие программисты создали расширение для Chrome, которое будет блокировать контент рф

23:57, 12 августа 2023
«No russia content» будет доступен уже через месяц.
Черновицкие программисты создали расширение для Chrome, которое будет блокировать контент рф
Источник фото: susidy.city

Черновицкие программисты представили новое расширение для браузера Chrome под названием «No Russia Content», которое предназначено для фильтрации информации из рф с целью снижения ее монетизации. Так, пользователи смогут избегать контента из страны-агрессора, – сообщает ТОнеТО.

По словам разработчиков, данное расширение позволит не только блокировать российскую информацию, но и прекратить случайные переходы на рекламные материалы из этой страны, что, по их словам, может помочь в предотвращении непреднамеренной финансовой поддержки террористам через просмотр контента на платформах, таких как YouTube.

Создатели продукта активно работают над совершенствованием его функций, планируя блокировку не только общего контента, но и отдельных фрагментов с темами, связанными с россией.

Скачать «No russia content» можно будет уже через месяц.

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