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  1. В Украине

Что стоит знать перед походом в горы: советы от спасателей

07:00, 13 августа 2023
Спасатели дали несколько советов, чтобы отдых в горах был безопасным.
Что стоит знать перед походом в горы: советы от спасателей
Источник фото: Коруна

Для того чтобы должным образом подготовиться к походу в горы, украинцам рекомендуют придерживаться советов от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, – сообщает ГСЧС.

Согласно созданным спасателями указаниями, важно отправляться в поход в группе, а не самостоятельно. Дополнительно, рекомендуется ознакомиться с картой маршрута и сообщить своим близким или друзьям о деталях путешествия, чтобы они знали время возвращения.

Перед отправлением в горы важно зарегистрировать свой маршрут у спасателей. Это можно сделать несколькими способами, в частности:

  • лично обратиться в отделение горных спасателей;
  • заполнить специальную Google-форму на веб-сайтах ГСЧС областных управлений в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской или Черновицкой областях;
  • воспользоваться программой «Спасение в горах», которая не только позволяет зарегистрировать маршрут, но и осуществляет голосовые звонки и посылает сигналы SOS в неотложных ситуациях.

Кроме того, эксперты рекомендуют перед выходом на маршрут ознакомиться с прогнозом погоды, поскольку в горах климат очень меняется.

Среди необходимых вещей для похода в горы важно иметь:

  • удобную и теплую одежду со светоотражателями;
  • комфортную обувь;
  • достаточно запаса еды и воды, а также специальное снаряжение для маршрута;
  • портативное зарядное устройство (Power Bank).

Соответствующая подготовка и соблюдение рекомендаций будут способствовать безопасному и комфортному проведению времени в горах.

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