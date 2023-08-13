Что стоит знать перед походом в горы: советы от спасателей

Для того чтобы должным образом подготовиться к походу в горы, украинцам рекомендуют придерживаться советов от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, – сообщает ГСЧС.
Согласно созданным спасателями указаниями, важно отправляться в поход в группе, а не самостоятельно. Дополнительно, рекомендуется ознакомиться с картой маршрута и сообщить своим близким или друзьям о деталях путешествия, чтобы они знали время возвращения.
Перед отправлением в горы важно зарегистрировать свой маршрут у спасателей. Это можно сделать несколькими способами, в частности:
- лично обратиться в отделение горных спасателей;
- заполнить специальную Google-форму на веб-сайтах ГСЧС областных управлений в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской или Черновицкой областях;
- воспользоваться программой «Спасение в горах», которая не только позволяет зарегистрировать маршрут, но и осуществляет голосовые звонки и посылает сигналы SOS в неотложных ситуациях.
Кроме того, эксперты рекомендуют перед выходом на маршрут ознакомиться с прогнозом погоды, поскольку в горах климат очень меняется.
Среди необходимых вещей для похода в горы важно иметь:
- удобную и теплую одежду со светоотражателями;
- комфортную обувь;
- достаточно запаса еды и воды, а также специальное снаряжение для маршрута;
- портативное зарядное устройство (Power Bank).
Соответствующая подготовка и соблюдение рекомендаций будут способствовать безопасному и комфортному проведению времени в горах.
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