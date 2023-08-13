Киевляне создали электроквадроцикл HIMAKS, который способен эвакуировать раненых с поля боя

Киевские разработчики представили инновационный электроквадроцикл под названием HIMAKS, который обеспечивает запас хода до 150 километров и может перевозить до 300 килограммов груза вместе с экипажем, включая возможность эвакуации раненых с полей боя, – сообщает источник dev.ua.
Этот электроквадроцикл оснащен двумя взаимозаменяемыми аккумуляторами от компании LG - основным и дополнительным. Аккумуляторы закупаются от местной подрядной компании и могут быть сняты за 15 секунд в случае неисправности или необходимости.
Разработчики сообщают, что на данный момент они способны производить несколько электроквадроциклов в месяц. Однако в будущем они планируют увеличить объем производства до 100 транспортных средств ежемесячно. Стоимость квадроцикла стартует от 400 000 гривен.
Сейчас компания активно рассматривает возможность привлечения специалистов по электротехнике и сварке в свою команду для дальнейшего развития проекта.
Источник фото: dev.ua
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