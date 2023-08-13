Киевляне создали электроквадроцикл HIMAKS, который способен эвакуировать раненых с поля боя

Пять электроквадроциклов HIMAKS уже работают на фронте.

Источник фото: dev.ua

Киевские разработчики представили инновационный электроквадроцикл под названием HIMAKS, который обеспечивает запас хода до 150 километров и может перевозить до 300 килограммов груза вместе с экипажем, включая возможность эвакуации раненых с полей боя, – сообщает источник dev.ua.

Этот электроквадроцикл оснащен двумя взаимозаменяемыми аккумуляторами от компании LG - основным и дополнительным. Аккумуляторы закупаются от местной подрядной компании и могут быть сняты за 15 секунд в случае неисправности или необходимости.

Разработчики сообщают, что на данный момент они способны производить несколько электроквадроциклов в месяц. Однако в будущем они планируют увеличить объем производства до 100 транспортных средств ежемесячно. Стоимость квадроцикла стартует от 400 000 гривен.

Сейчас компания активно рассматривает возможность привлечения специалистов по электротехнике и сварке в свою команду для дальнейшего развития проекта.

Источник фото: dev.ua

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