Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты решили побороть шрифт «Ижица» в работе Верховной Рады

Народные депутаты решили поставить себе задачу запретить использование шрифта «Ижица» в работе Верховной Рады.

Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

  1. В Украине

Из-за отказа едва не зарезал бывшую: судили киевлянина

08:22, 13 августа 2023
Из-за отказа наладить отношения мужчина едва не убил бывшую подругу.
Из-за отказа едва не зарезал бывшую: судили киевлянина

Из-за отказа наладить отношения мужчина едва не убил бывшую подругу. Фигуранта задержали сразу после содеянного, следователи сообщили ему о подозрении и поместили под стражу. По приговору суда следующие 8 лет обвиняемый проведет за решеткой, – сообщили в полиции Киева.

В апреле 2021 года на столичной Борщаговке во время ссоры мужчина, 1974 года рождения, ударил женщину ножом в шею.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что к женщине пришел ее бывший сожитель и завел разговор о возобновлении отношений. Услышав отказ, он начал ее оскорблять, а затем достал из кармана нож и ударил им экс-подругу в шею. Неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления, задержали злоумышленника и передали правоохранителям.

Следователи открыли уголовное производство – покушение на умышленное убийство. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой фигуранту сообщили о подозрении и по решению суда поместили под стражу.

Материалы уголовного производства вместе с доказательной базой были переданы в Святошинский районный суд для рассмотрения дела по существу. Суд вынес приговор – восемь лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео