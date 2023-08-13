Из-за отказа едва не зарезал бывшую: судили киевлянина

Из-за отказа наладить отношения мужчина едва не убил бывшую подругу.

Из-за отказа наладить отношения мужчина едва не убил бывшую подругу. Фигуранта задержали сразу после содеянного, следователи сообщили ему о подозрении и поместили под стражу. По приговору суда следующие 8 лет обвиняемый проведет за решеткой, – сообщили в полиции Киева.

В апреле 2021 года на столичной Борщаговке во время ссоры мужчина, 1974 года рождения, ударил женщину ножом в шею.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что к женщине пришел ее бывший сожитель и завел разговор о возобновлении отношений. Услышав отказ, он начал ее оскорблять, а затем достал из кармана нож и ударил им экс-подругу в шею. Неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления, задержали злоумышленника и передали правоохранителям.

Следователи открыли уголовное производство – покушение на умышленное убийство. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой фигуранту сообщили о подозрении и по решению суда поместили под стражу.

Материалы уголовного производства вместе с доказательной базой были переданы в Святошинский районный суд для рассмотрения дела по существу. Суд вынес приговор – восемь лет лишения свободы.

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