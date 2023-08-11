Программой обмена ламп накаливания на LED смогут воспользоваться органы соцзащиты, ОСМД и не только

Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

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В Украине расширяют программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую Правительство реализует совместно с Евросоюзом.

Напомним, что программа обмена ламп накаливания на LED для граждан стартовала 31 января в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп. Так, киевляне за неделю обменяли более 162 тыс. ламп, харьковчане – более 80 тыс., днепряне – 88 тыс., львовяне – 69 тыс.

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь программой смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие.

Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Также мы писали, что обмен ламп от Укрпочты стал доступен для образовательных и медицинских учреждений.

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