Кто из мужчин может выехать за границу: разъяснение

Определен список категорий военнообязанных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.

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Продлен срок действия всеобщей мобилизации и введенного военного положения в Украине до 15 ноября 2023 года, что обусловливает сохранение ограничений на пересечение границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Правила пересечения госграницы гражданами Украины, утвержденные постановлением КМУ №57, определяют список категорий военнообязанных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.

Однако не все мужчины, которые имеют право на отсрочку от призыва по статье 23 ВСУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право выезжать из страны. В соответствии с законодательством, могут выезжать за границу военнообязанные мужчины (в возрасте от 18 до 60 лет) из таких шести категорий:

лица, исключенные с воинского учета по состоянию здоровья;

лица, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

лица, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

лица, которым разрешен выезд за границу из-за профессиональной деятельности;

лица, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны Украины в связи с противостоянием российской федерации;

государственные служащие (мужчины и женщины).

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