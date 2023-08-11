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  1. В Україні

Хто з чоловіків може виїхати за кордон: роз’яснення

22:00, 11 серпня 2023
Визначено список категорій військовозобов’язаних, яким дозволено покидати Україну під час воєнного стану.
Хто з чоловіків може виїхати за кордон: роз’яснення
Джерело фото: ТСН
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Продовжено термін дії загальної мобілізації та введеного воєнного стану в Україні до 15 листопада 2023 року, що зумовлює збереження обмежень на перетин кордону чоловіками віком від 18 до 60 років. Правила перетинання держкордону громадянами України, затверджені постановою КМУ №57, визначають список категорій військовозобов’язаних, яким дозволено покидати Україну під час воєнного стану.

Однак не всі чоловіки, які мають право на відстрочку від призову за статтею 23 ЗСУ «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», мають право виїжджати з країни. Відповідно до законодавства, можуть виїжджати за кордон військовозобов’язані чоловіки (віком від 18 до 60 років) з таких шести категорій:

  • особи, виключені з військового обліку через стан здоров’я;
  • особи, яким дозволено виїзд за кордон через стан здоров’я;
  • особи, яким дозволено виїзд за кордон через сімейні обставини;
  • особи, яким дозволено виїзд за кордон через професійну діяльність;
  • особи, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони України у зв'язку з протистоянням російській федерації;
  • державні службовці (чоловіки та жінки).

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