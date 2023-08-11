«Протидію корупційним правопорушенням активізовано на всіх рівнях і в усіх регіонах», - Генпрокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрій Костін зауважив, що наразі особливо масштабного значення набуває боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією.

Особливо масштабного значення зараз набуває боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією. На цьому наголосив під час наради з прокурорами та правоохоронцями центральних регіонів Генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, протидію корупційним кримінальним правопорушенням активізовано на всіх рівнях і в усіх регіонах.

«Особливу увагу слід приділити протидії корупції серед службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також військово-лікарських комісій. Також необхідно посилити протидію фактам розкрадань військового майна та бюджетних коштів, спрямованих на потреби оборони», – наголосив Андрій Костін.

Також Андрій Костін вчергове акцентував увагу на доброчесності працівників прокуратури. Він наголосив, що кожен факт негідної поведінки будь-якого правоохоронця чи прокурора отримає відповідну правову оцінку.

Генпрокурор наголосив на недоліках в роботі, які потребують доопрацювання з боку органів правопорядку, та окреслив пріоритетні напрями роботи.

«Насамперед ми маємо змінити філософію кримінальної юстиції так, щоб у центрі наших зусиль був захист інтересів кожної людини. Тому основоположним орієнтиром для нас є оперативне та скоординоване реагування на будь-яке порушення прав людини та інтересів держави», – підкреслив Андрій Костін.

Він зазначив, що безумовно надважливим залишається забезпечення належної фіксації та ефективного розслідування воєнних злочинів, щоб жоден доказ не був втрачений.

Винятково важливе значення має ефективна протидія колабораційній діяльності та державній зраді. Недостатнім є рівень викриття і розслідування проваджень щодо підсанкційних осіб і підприємців, засновниками або бенефіціарами яких є рф та республіка білорусь. Передусім потребує суттєвої активізації робота з викриття осіб, пов’язаних із російським бізнесом.

Також серед першочергових задач, які окреслив Генпрокурор: протидія незаконному виготовленню та збуту підакцизних товарів, ухиленню від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія кіберзлочинності, посилення розслідувань правопорушень, пов’язаних із утриманням укриттів.

«Після нещодавнього теракту в одному із судів Києва особливої актуальності набули питання забезпечення суворого дотримання правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів ДКВС і порядку несення вартової служби, а також перекриття каналів надходження до установ виконання покарань заборонених предметів», – констатував Андрій Костін.

Генпрокурор закликав відповідально віднестися до реалізації пілотного проєкту імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Проєкт вже запроваджений у п’яти регіонах, серед них Черкащина, Житомирщина та місто Київ.

Участь у нараді взяли керівники Житомирської, Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської обласних прокуратур та Київської міської прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, а також керівництво слідчих підрозділів Головних управлінь Нацполіції, СБУ, ДБР, БЕБ.

Нагадаємо, що Офіс Президента повідомив, що під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

Автор: Наталя Мамченко

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