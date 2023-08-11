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«Противодействие коррупционным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах», - Генпрокурор Андрей Костин

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что в настоящее время особенно масштабное значение приобретает борьба с внутренним врагом – коррупцией.

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«Противодействие коррупционным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах», - Генпрокурор Андрей Костин

16:02, 11 августа 2023
Генпрокурор Андрей Костин отметил, что в настоящее время особенно масштабное значение приобретает борьба с внутренним врагом – коррупцией.
«Противодействие коррупционным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах», - Генпрокурор Андрей Костин
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Особенно масштабное значение сейчас приобретает борьба с внутренним врагом – коррупцией. Об этом заявил во время совещания с прокурорами и правоохранителями центральных регионов Генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, противодействие коррупционным уголовным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах.

«Особое внимание следует уделить противодействию коррупции среди должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также военно-врачебных комиссий. Также необходимо усилить противодействие фактам хищений военного имущества и бюджетных средств, направленных на нужды обороны», – подчеркнул Андрей Костин.

Также Андрей Костин в очередной раз акцентировал внимание на добропорядочности работников прокуратуры. Он подчеркнул, что каждый факт недостойного поведения любого правоохранителя или прокурора получит соответствующую правовую оценку.

Генпрокурор отметил недостатки в работе, требующие доработки со стороны органов правопорядка, и обозначил приоритетные направления работы.

«Прежде всего, мы должны изменить философию уголовной юстиции так, чтобы в центре наших усилий была защита интересов каждого человека. Поэтому основополагающим ориентиром для нас является оперативное и скоординированное реагирование на любое нарушение прав человека и интересов государства», – подчеркнул Андрей Костин.

Он отметил, что безусловно сверхважным остается обеспечение надлежащей фиксации и эффективного расследования военных преступлений, чтобы ни одно доказательство не было потеряно.

Исключительно важное значение имеет эффективное противодействие коллаборационной деятельности и государственной измене. Недостаточен уровень разоблачения и расследования производств в отношении подсанкционных лиц и предпринимателей, учредителями или бенефициарами которых являются рф и республика беларусь. Прежде всего, требует существенной активизации работа по разоблачению лиц, связанных с российским бизнесом.

Также среди первоочередных задач, очерченных Генпрокурором: противодействие незаконному изготовлению и сбыту подакцизных товаров, уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие киберпреступности, усиление расследований правонарушений, связанных с содержанием укрытий.

«После недавнего теракта в одном из судов Киева особую актуальность приобрели вопросы обеспечения строгого соблюдения правил внутреннего распорядка следственных изоляторов ГКВС и порядка несения караульной службы, а также перекрытия каналов поступления в учреждения исполнения наказаний запрещенных предметов», – констатировал Андрей Костин.

Генпрокурор призвал ответственно отнестись к реализации пилотного проекта имплементации международных стандартов правосудия, дружественного к ребенку. Проект уже введен в пяти регионах, в том числе Черкасщина, Житомирщина и город Киев.

Участие в совещании приняли руководители Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областных прокуратур и Киевской городской прокуратуры, Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, а также руководство следственных подразделений Главных управлений Нацполиции, СБУ, ГБР, БЭБ.

Напомним, что Офис Президента сообщил, что во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности, при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

Автор: Наталья Мамченко

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