Следует ли вносить в трудовую книжку работника запись о приостановлении действия трудового договора

В Гоструда отметили, что приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, нужно ли вносить в трудовую книжку работника запись о приостановлении действия трудового договора.

Там отметили, что приостановление действия трудового договора не влечет за собой прекращения трудовых отношений, то есть работник остается работником, а работодатель – его работодателем. Поэтому запись о приостановлении действия трудового договора в трудовую книжку не вносится, даже по просьбе работника.

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