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  1. В Украине

В Украине вводят новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области

16:03, 11 августа 2023
Ученики за границей будут изучать украинский компонент школьной программ.
В Украине вводят новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области
Изображение: freepik.com
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Правительство вводит новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области. Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, ученики будут изучать украинский компонент школьной программы.

Остальными предметами, по его словам, дети овладеют в школах стран, где находятся. Эту часть обучения им зачислят автоматически.

«Около миллиона детей сейчас за пределами Украины. Наша задача – сохранить их связь с Родиной и способствовать возвращению домой», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что государство будет максимально способствовать и помогать. Компонент украинской школы будет 6-8 часов на неделю.

«Также актуальным остается онлайн-образование. Поэтому направили в регионы более 130 тысяч приборов для учеников и учителей, в ближайшее время доставим еще 40 тысяч», — отметил глава Правительства.

Кроме того, Правительство создает цифровые образовательные центры. Это просторы, где дети учатся и социализируются. Как отметил Премьер-министр, сейчас их работает 60, до конца года будет открыто еще 100.

Также мы писали, что окончательные решения о формате обучения будут приниматься именно на местах.

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