В Україні запроваджують нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області

Учні за кордоном вивчатимуть український компонент шкільної програми.

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Уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, учні вивчатимуть український компонент шкільної програми.

Решту предметів, за його словами, діти опанують в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично.

«Близько мільйона дітей зараз за межами України. Наше завдання — зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною і сприяти поверненню додому», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що держава буде максимально сприяти і допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень.

«Також актуальною залишається онлайн-освіта. Тому спрямували в регіони понад 130 тисяч приладів для учнів і вчителів, найближчим часом доставимо ще 40 тисяч», — відзначив очільник Уряду.

Крім того, Уряд створює Цифрові освітні центри. Це простори, де діти навчаються і соціалізуються. Як зазначив Прем’єр-міністр, зараз їх працює 60, до кінця року будуть відкриті ще 100.

Також ми писали, що остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях.

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