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  1. В Україні

Чи треба вносити до трудової книжки працівника запис про призупинення дії трудового договору

12:19, 12 серпня 2023
У Держпраці зауважили, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.
Чи треба вносити до трудової книжки працівника запис про призупинення дії трудового договору
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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи потрібно вносити до трудової книжки працівника запис про призупинення дії трудового договору.

Там зазначили, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, тобто працівник залишається працівником, а роботодавець – його роботодавцем. Тож запис про призупинення дії трудового договору до трудової книжки не вноситься, навіть на прохання працівника.

Раніше ми писали, як працівнику перевірити оформлення трудових відносин і сплату страхових внесків роботодавцем. 

Також повідомлялося, які кадрові документи необхідно вести у мирний час та під час війни. 

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