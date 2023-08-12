Чи треба вносити до трудової книжки працівника запис про призупинення дії трудового договору

У Держпраці зауважили, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи потрібно вносити до трудової книжки працівника запис про призупинення дії трудового договору.

Там зазначили, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, тобто працівник залишається працівником, а роботодавець – його роботодавцем. Тож запис про призупинення дії трудового договору до трудової книжки не вноситься, навіть на прохання працівника.

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