Програмою обміну ламп розжарювання на LED зможуть скористатися органи соцзахисту, ОСББ і не тільки

Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Зображення: freepik.com

В Україні розширюють програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку Уряд реалізує спільно з Євросоюзом.

Нагадаємо, що програма обміну ламп розжарювання на LED для громадян стартувала 31 січня в обласних центрах та великих містах України, куди були доставлені перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис. ламп, харків’яни – понад 80 тис., дніпряни – 88 тис., львів’яни – 69 тис.

Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тепер програмою зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші.

Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Також ми писали, що обмін ламп від Укрпошти став доступний для освітніх та медичних закладів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.