Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Парламент ухвалив закон, яким засекретив в Реєстрі судових рішень певний вид ухвал господарських судів

Верховна Рада внесла зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій рішень.

Адвокатом, який особисто розповів судді, що думає про її рішення, займеться КДКА

Адвокат натякнув, що суддю можуть навіть вивезти у Бахмут.

До Реєстру корупціонерів будуть включати не всіх порушників, а НАЗК отримає право займатися нормотворчістю у сфері адмінправопорушень

Верховна Рада схвалила зміни щодо відповідальності чиновників за прострочення подання електронної декларації.

Депутати пропонують обмежити зарплати та інше грошове забезпечення посадовців сумою у 100 тисяч грн

Зарплату та грошове забезпечення з бюджету, а також зарплату керівникам держпідприємств пропонується обмежити розміром в 100 тисяч грн.

Порядок, умови і розміри доплат військовим, поліції та рятувальникам мають погодити Мінфін та Мінекономіки, – постанова Кабміну

До змін було передбачено, що керівники відповідних міністерств та державних органів самостійно визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди і одноразової грошової допомоги.

  1. В Україні

Програмою обміну ламп розжарювання на LED зможуть скористатися органи соцзахисту, ОСББ і не тільки

21:33, 11 серпня 2023
Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему.
Програмою обміну ламп розжарювання на LED зможуть скористатися органи соцзахисту, ОСББ і не тільки
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні розширюють програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку Уряд реалізує спільно з Євросоюзом.

Нагадаємо, що програма обміну ламп розжарювання на LED для громадян стартувала 31 січня в обласних центрах та великих містах України, куди були доставлені перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис. ламп, харків’яни – понад 80 тис., дніпряни – 88 тис., львів’яни – 69 тис.

Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тепер програмою зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші.

Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Також ми писали, що обмін ламп від Укрпошти став доступний для освітніх та медичних закладів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду