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У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем, фото

09:00, 14 серпня 2023
Чоловіка затримала поліція.
У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем, фото
Джерело фото: УПЦ МП

У неділю, 13 серпня, під час богослужіння в храмі Агапіта Печерського чоловік кілька разів ударив каменем по іконі.

Про це повідомили у пресслужбі УПЦ МП.

«Чоловік зайшов в храм преподобного Агапіта Печерського під час Божественної літургії і двічі вдарив каменем по іконі Спасителя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його зупинили віряни, згодом чоловіка затримала поліція. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліція зафіксувала свідчення очевидців, а братія написала заяву.

Джерело фото: УПЦ МП

Нагадаємо, що заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув собі 11 споруд на території Нижньої лаври. У користування держави залишилося повернути ще близько 30 приміщень.

Також ми повідомляли, що Соломʼянський райсуд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла.

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