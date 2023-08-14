В Украине накопилось почти 10 тысяч дисциплинарных жалоб на судей, которые не рассматриваются ВСП – нардеп

Денис Маслов надеется, что после принятия во втором чтении законопроекта №9483-2, ВСП полноценно заработает и разберет накопленные жалобы.

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Сегодня в Украине накопилось почти 10 тысяч дисциплинарных жалоб на судей, которые не рассматриваются Высшим советом правосудия. Как отметил глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, для того, чтобы этот орган заработал эффективно, были приняты два важных документа – во втором чтении одобрен законопроект №9261, возвращающий ВСП возможность осуществлять дисциплинарные производства по судьям, и за основу проголосован законопроект №9483-2, предусматривающий открытый конкурс на должности дисциплинарных инспекторов.

«Ранее Высший совет правосудия сам подбирал дисциплинарных инспекторов, которые проводят первоначальное рассмотрение жалоб на судей за совершенные нарушения и готовят решение по этим жалобам. Теперь же закон предлагает, что этих людей будут набирать через открытый конкурс с привлечением представителей международных организаций, с которыми мы сотрудничаем в областях борьбы с коррупцией, верховенства права. Таким образом, на соответствующие должности будут приходить специалисты, к репутации которых нет никаких вопросов, нет вопросов их добродетели и профессиональным навыкам», - отметил политик.

Он выразил надежду, что после принятия во втором чтении законопроекта №9483-2, ВСП полноценно заработает и разберет накопившиеся жалобы, будет давать ответы и привлечь к ответственности тех судей, которые нарушили закон.

По словам парламентария, к самому Высшему совету правосудия часто возникали вопросы, ведь за одним судьей могли жалобу рассмотреть за несколько месяцев, а в отношении других не рассматривали годами.

«Внутри ВСП были списки неприкосновенных, а это недопустимо. Каждый, кто будет допускать в своей деятельности нарушений, будет привлечен к ответственности. Поэтому законопроектом мы также устанавливаем сроки рассмотрения жалоб – все они будут рассматриваться в течение нескольких месяцев и будут ответы, даже увольнения», - сказал парламентарий.

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