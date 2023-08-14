В УЗ попередили про затримку низки поїздів, які прямують до Києва

В компанії підкреслили, що у зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Низка поїздів через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині прибуватиме до столиці зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

В компанії підкреслили, що у зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.

Це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро - Львів, №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ - Кременчук, №102 Краматорськ - Херсон, №38 Київ - Запоріжжя, №80 Київ - Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, зазначили в УЗ.

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