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  1. У світі

У США розбився винищувач МіГ-23, який виступав на авіашоу

14:11, 14 серпня 2023
Літак врізався в вільні транспортні засоби на стоянці житлового комплексу
У США розбився винищувач МіГ-23, який виступав на авіашоу

У місті Детройт в США розбився винищувач МіГ-23, який виступав на авіашоу «Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show». Пілот та другий член екіпажу вчасно катапультувалися.

Про це повідомили у пресслужбі аеропотру міста Детройт.

Як зазначається, винищувач впав на парковку житлового комплексу в містечку Бельвіль поблизу Детройта.

Літак врізався в вільні транспортні засоби на стоянці житлового комплексу. Ніхто в житловому комплексі та на авіашоу не постраждав.

Пілота та другого члена екіпажу забрали до лікарні, але вони не зазнали серйозних травм.

Федеральне авіаційне управління США почало розслідування причин аварії.

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