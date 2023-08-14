У США розбився винищувач МіГ-23, який виступав на авіашоу

Літак врізався в вільні транспортні засоби на стоянці житлового комплексу

У місті Детройт в США розбився винищувач МіГ-23, який виступав на авіашоу «Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show». Пілот та другий член екіпажу вчасно катапультувалися.

Про це повідомили у пресслужбі аеропотру міста Детройт.

Як зазначається, винищувач впав на парковку житлового комплексу в містечку Бельвіль поблизу Детройта.

Літак врізався в вільні транспортні засоби на стоянці житлового комплексу. Ніхто в житловому комплексі та на авіашоу не постраждав.

Пілота та другого члена екіпажу забрали до лікарні, але вони не зазнали серйозних травм.

Федеральне авіаційне управління США почало розслідування причин аварії.

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