У НАДС проаналізували причини звільнення людей із держслужби

Понад 70% опитаних відзначили суттєве збільшення навантаження протягом року.

У Національному агентстві України з питань державної служби триває опитування щодо умов роботи держслужбовців під час воєнного стану. За тиждень відповіли 40 тисяч держслужбовців.

Як розповіла очільниця НАДС Наталія Алюшина в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», більш як половина опитаних державних службовців відзначають зменшення заробітної плати. Також вона зазначила, що аналізувалися причини звільнення людей із держслужби, зокрема, понад 70% опитаних відзначили суттєве збільшення навантаження протягом року.

«Одна з причин – мобілізація 3946 державних службовців до ЗСУ. Їхній функціонал виконують ті, хто лишився. Більше того, 35% опитаних залучалися до роботи у вихідні дні, 8% – у нічний час. При цьому 19% зазначили, що компенсації за таку роботу в їхніх державних органах відсутні», - додала Алюшина.

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