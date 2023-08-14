Кто из пенсионеров получит денежную выплату ко Дню Независимости

Постановление принято во исполнение Закона Украины, которым определено, что государство ежегодно ко Дню Независимости будет предоставлять разовую денежную выплату.

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В августе Пенсионный фонд Украины осуществляет финансирование разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Постановление принято во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований», которым определено, что государство ежегодно ко Дню Независимости будет предоставлять разовую денежную выплату.

Постановлением предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией.

Денежные средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, которые имеют право на разовую денежную выплату и которык не являются пенсионерами и/или не состоят на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы ПФУ с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

Постановою визначено такі розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи ‒ 3 100 грн;

II групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків ‒ 1 000 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України –

1 000 грн.;

1 000 грн.; учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

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