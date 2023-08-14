17 та 18 серпня відбудеться засідання Ради суддів України – які питання піднімуть

На порядок денний засідання буде винесено 7 питань.

У четвер, 17 серпня, та у п’ятницю, 18 серпня, у Києві відбудеться засідання Ради суддів України.

Воно заплановане на 10:00.

Як повідомили у Раді суддів, на порядок денний засідання буде винесено 7 питань:

Щодо проблемних аспектів, які виникають під час прийняття судами судових справ, територіальна підсудність яких була змінена у зв’язку з воєнним станом. Про результати вивчення матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"». Про організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади Державною судовою адміністрацією України у 2022 році та першому півріччі 2023 року. Щодо обмежень, пов’язаних з перетинанням державного кордону в умовах воєнного стану. Щодо проєкту Модельної програми проходження студентами практики у судах. Про заохочення. Різне.

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