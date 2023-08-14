Избран председатель Новоселицкого районного суда Черновицкой области

10 августа в Новоселицком районном суде Черновицкой области провели собрание судей, во время которого путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
Суд возглавил Вивчар Георгий Аурелович сроком на три года.
Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.
Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.
Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.
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